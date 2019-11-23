0
0
156
НОВОСТИ

Между Россией и Украиной есть принципиальные разногласия по "керченскому инциденту" - МИД РФ

12:11 23.11.2019 Источник: НГ-Online

В Гааге 21 ноября с участием представителей сторон состоялось первое заседание межгосударственного арбитража, сформированного по инициативе Украины на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в связи с «керченским инцидентом» 25 ноября 2018 года, - говорится в сообщении МИД России.

Заседание носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов (статус и порядок работы арбитража, правила процедуры). Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договорённости по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них.

В итоге арбитражу предстоит самому определиться по «зависшим» вопросам, включая необходимость разделения процесса на два этапа - «юрисдикционный» (установление наличия/отсутствия у арбитража компетенции рассматривать данное дело) и «субстантивный» (разбирательство дела по существу), на чём твёрдо и последовательно настаивает российская сторона. Арбитражу также предстоит самостоятельно определить график представления процессуальных документов и степень открытости предстоящего разбирательства для общественности.

Принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время. После этого разбирательство между Украиной и Россией в связи с «керченским инцидентом» вступит в практическую фазу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:30 23.11.2019
Медведев заявил, что ЕР должна сохранить политические лидерство после выборов 2020-21
0
30
13:01 23.11.2019
Европа отреагировала на наделение статусом иноагента физических лиц в России
0
87
12:05 23.11.2019
Миноброны Турции: ЗРК С-400 не помешают системам ПРО НАТО
0
162
11:55 23.11.2019
Папа Римский Франциск прибыл в Японию
0
165
11:30 23.11.2019
Глава РУСАДА прокомментировал решение Комитета WADA о несоответствии
0
204
11:00 23.11.2019
Первый сезон сериала про вселенную "Властелина колец" еще не готов, но уже подписан контракт на второй
0
205
10:47 23.11.2019
Джонсон назвал обвинения России во вмешательстве в Brexit "дребеденью"
0
233
10:31 23.11.2019
РУСАДА может потерять статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу
0
230
10:15 23.11.2019
Главы МИД G20 высказались за реформу ВТО
0
233
10:00 23.11.2019
В России в 2020 году планируется начать серийное производство электромобилей
0
242

Возврат к списку