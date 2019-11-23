Между Россией и Украиной есть принципиальные разногласия по "керченскому инциденту" - МИД РФ
12:11 23.11.2019 Источник: НГ-Online
В Гааге 21 ноября с участием представителей сторон состоялось первое заседание межгосударственного арбитража, сформированного по инициативе Украины на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в связи с «керченским инцидентом» 25 ноября 2018 года, - говорится в сообщении МИД России.
Заседание носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов (статус и порядок работы арбитража, правила процедуры). Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договорённости по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них.
В итоге арбитражу предстоит самому определиться по «зависшим» вопросам, включая необходимость разделения процесса на два этапа - «юрисдикционный» (установление наличия/отсутствия у арбитража компетенции рассматривать данное дело) и «субстантивный» (разбирательство дела по существу), на чём твёрдо и последовательно настаивает российская сторона. Арбитражу также предстоит самостоятельно определить график представления процессуальных документов и степень открытости предстоящего разбирательства для общественности.
Принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время. После этого разбирательство между Украиной и Россией в связи с «керченским инцидентом» вступит в практическую фазу.
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