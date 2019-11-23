Европа отреагировала на наделение статусом иноагента физических лиц в России
13:01 23.11.2019 Источник: НГ-Online
Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с принятием Государственной думой закона о работе в РФ зарубежных СМИ - иностранных агентов и в том числе наделения таким статусом физических лиц. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.
"Принимая во внимание уже ограниченное пространство для свободных СМИ в стране (России - прим. ТАСС), дальнейшее расширение законодательства представляет собой вызывающий беспокойство шаг против свободной и независимой прессы, а также против доступа к информации, что может в дальнейшем перерасти в попытку заставить замолчать независимые "голоса" в России", - говорится в тексте заявления.
Кроме того, в ЕС выразили мнение, что российское законодательство, согласно которому зарубежные НКО и СМИ могут быть признаны иноагентами, "налагает на них дополнительное административное и финансовое бремя, а также накладывает определенный отпечаток" на их деятельность. "Такая практика напрямую противоречит обязательствам России в области прав человека", - заключили в ЕС.
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