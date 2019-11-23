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Медведев заявил, что ЕР должна сохранить политические лидерство после выборов 2020-21

13:30 23.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единороссы на предстоящих в 2020-2021 гг. выборах в России должны показать лучший результат и сохранить политическое лидерство в стране. Об этом заявил в субботу председатель "Единой России", премьер- министр РФ Дмитрий Медведев на совместном заседании высшего и генерального советов партии.

Он отметил, что на съезде будут приняты решения, посвященные приоритетам "Единой России" на ближайшее будущее. "Все это необходимо для того, чтобы показать лучший результат на выборах, естественно, сохранить политическое лидерство - именно эта задача стоит, и продолжить курс на повышение качества жизни граждан Российской Федерации", - сказал Медведев.

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