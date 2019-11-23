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Россия и Турция ведет переговоры о поставках пассажирских самолетов

14:30 23.11.2019 Источник: Интерфакс

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведёт переговоры с Турцией о поставках пассажирских самолётов Sukhoi Superjet и МС-21, сообщил в субботу "Интерфаксу" глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Да, мы обсуждаем и МС-21, и Суперджет", - сказал Слюсарь, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

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