Россия и Турция ведет переговоры о поставках пассажирских самолетов

14:30 Источник: Интерфакс

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведёт переговоры с Турцией о поставках пассажирских самолётов Sukhoi Superjet и МС-21, сообщил в субботу "Интерфаксу" глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Да, мы обсуждаем и МС-21, и Суперджет", - сказал Слюсарь, отвечая на соответствующий вопрос агентства.