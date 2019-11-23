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Путин предупредил единороссов о пустословах и конъюнктурщиках

14:50 23.11.2019 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин предупреждает, что пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к "Единой России", легко могут предать, у представителей партии и ее сторонников нет морального права прикрывать свою несостоятельность популизмом.

"Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее, и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно и, в том числе, в нашей новейшей истории", - сказал Путин, выступая на XIX съезде "Единой России" в субботу.

У "Единой России", у сторонников партии, добавил президент, "нет морального права что-то не доделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность".

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