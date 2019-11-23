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НОВОСТИ

Cудно с россиянином на борту задержано в Малайзии

15:00 23.11.2019 Источник: RNS

В территориальных водах Малайзии был задержан сухогруз «New Orion» под флагом Камеруна, на борту которого находились украинцы и один россиянин, сообщило российское посольство в Малайзии на своей странице в Facebook.

Отмечается, что судно было задержано из-за отсутствия разрешения на постоянную стоянку. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия.  RNS

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