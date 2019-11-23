Cудно с россиянином на борту задержано в Малайзии

15:00 Источник: RNS

В территориальных водах Малайзии был задержан сухогруз «New Orion» под флагом Камеруна, на борту которого находились украинцы и один россиянин, сообщило российское посольство в Малайзии на своей странице в Facebook.

Отмечается, что судно было задержано из-за отсутствия разрешения на постоянную стоянку. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. RNS

