Cудно с россиянином на борту задержано в Малайзии
15:00 23.11.2019 Источник: RNS
В территориальных водах Малайзии был задержан сухогруз «New Orion» под флагом Камеруна, на борту которого находились украинцы и один россиянин, сообщило российское посольство в Малайзии на своей странице в Facebook.
Отмечается, что судно было задержано из-за отсутствия разрешения на постоянную стоянку. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. RNS
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