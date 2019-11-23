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Юлия Тарасенко возглавила ВФЛА

17:30 23.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

И. о. главы ВФЛА назначена Юлия Тарасенко. Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Дмитрий Шляхтин сегодня подал в отставку.

Его пост временно заняла руководитель Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга.

Юлия Тарасенко заявила, что позиция Всемирной легкоатлетической ассоциации по ситуации с ВФЛА находится за гранью понимания. «Шансы побороться есть, за нами стоят спортсмены, которые не должны страдать», — цитирует слова спортивной чиновницы РИА Новости.

Ранее совет World Athletics рекомендовал приостановить выдачу допуска российским спортсменам к соревнованиям в нейтральном статусе. Также совет IAAF приостановил процесс восстановления членства ВФЛА.

В четверг семи участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, включая самого легкоатлета и президента Легкоатлетической ассоциации, были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил.  Говорит Москва

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