Юлия Тарасенко возглавила ВФЛА

17:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

И. о. главы ВФЛА назначена Юлия Тарасенко. Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Дмитрий Шляхтин сегодня подал в отставку.

Его пост временно заняла руководитель Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга.



Юлия Тарасенко заявила, что позиция Всемирной легкоатлетической ассоциации по ситуации с ВФЛА находится за гранью понимания. «Шансы побороться есть, за нами стоят спортсмены, которые не должны страдать», — цитирует слова спортивной чиновницы РИА Новости.



Ранее совет World Athletics рекомендовал приостановить выдачу допуска российским спортсменам к соревнованиям в нейтральном статусе. Также совет IAAF приостановил процесс восстановления членства ВФЛА.



В четверг семи участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, включая самого легкоатлета и президента Легкоатлетической ассоциации, были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. Говорит Москва

