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Педагог принесла в Московский зоопарк муляж бомбы для урока о поведении при ЧП - источник

16:00 23.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школьная учительница принесла муляж взрывного устройства в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства, но была задержана. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, инцидент произошел в пятницу. "У пруда на территории Московского зоопарка был найден предмет, похожий на взрывное устройство. Оно представляло собой жестяную банку с проводами и таймером. Выяснилось, что этот предмет в зоопарк принесла учитель. Она планировала провести среди учеников обучающий поведению при обнаружении взрывных устройств урок. Однако администрацию зоопарка она не проинформировала", - сказал собеседник агентства. В итоге женщину доставили в отдел полиции и составили в отношении нее административный протокол, ей придется заплатить штраф.

Данный инцидент ТАСС прокомментировали в пресс-службе главка столичной полиции. "Накануне в ГУ МВД Москвы поступила информация об обнаружении подозрительного предмета по адресу Большая Грузинская, дом 1. Сотрудники полиции обнаружили там банку с проводами. Она была обследована с применением служебной собаки. Выяснилось, что данный предмет опасности не представляет", - сказали в полиции.

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