Медведев предложил освободить от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что компенсации, которые выплачивают обманутым дольщикам и всем другим пострадавшим гражданам, нужно освободить от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом он заявил на пленарном заседании съезда партии.

"Нужно продолжить эту работу (освобождения от НДФЛ компенсационных выплат - прим. ТАСС), расширить ее, исключить вообще ситуации, когда государство сказывает помощь пострадавшим и при этом забирает 13% налога, - подчеркнул Медведев. - Это странная практика, которая сформировалась за определенный период. Считаю правильным, чтобы все новые компенсационные выплаты для граждан освобождались от НДФЛ".



Председатель партии отметил важность освобождения от НДФЛ доходов тех, кто пострадал в чрезвычайных ситуациях. Медведев напомнил, что уже завершается подготовка законопроекта, который позволит обманутым дольщикам не платить подоходный налог с компенсационных выплат по линии фонда защиты прав дольщиков.

