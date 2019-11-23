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Экс-агент ЦРУ получил 19 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая

17:00 23.11.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Бывший агент ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли приговорен к 19 годам заключения за сговор с целью шпионажа в пользу Китая. Это уже третий экс-агент ЦРУ, приговоренный в США по этой статье меньше чем за год.

55-летний Джерри Чунь Шин Ли, гражданин США, признал вину в мае. Обвинение утверждало, что после ухода из ЦРУ в 2007 году он был завербован китайскими агентами в Гонконге, после чего получал деньги за информацию об американском оборонном комплексе.

Из показаний, представленных во время процесса, следует, что сеть информаторов, в которой принимал участие Ли, уже распущена.

По версии обвинения, Ли получил от китайских агентов несколько сотен тысяч долларов и рассказал им все, что узнал за время своей 13-летней карьеры в американской разведке.

Однако его защита утверждала, что происхождение денег не доказано, как и факт передачи информации Китаю.

Прокурор Закари Тервилиджер в заявлении в пятницу выразил удовлетворение приговором.

"Ли предал свою страну и вступил в сговор с целью шпионажа на другое государство, а потом раз за разом лгал следователям о том, что он сделал", - говорится в заявлении прокурора.  Русская служба Би-би-си

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