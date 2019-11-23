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Российский спутник системы предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере - NORAD

15:30 23.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский спутник "Космос-2422", который входил в систему предупреждения о ракетном нападении, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

По данным NORAD, спутник сошел с орбиты в ночь с пятницы на субботу. Последний раз аппарат был зафиксирован на высоте 80 км. В настоящее время объект на орбите больше не существует.

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