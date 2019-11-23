На Земле может появиться еще одно государство
18:00 23.11.2019 Источник: Эхо Москвы
На планете может появиться еще одно государство. Референдум о независимости проходит на острове Бугенвиль, входящем в состав Папуа Новой Гвинеи. Жители хотят самостоятельно управлять этим регионом, и скоро смогут это сделать. Уверенность в этом высказал бывший лидер сепаратистского движения Петер Батсон.
При этом ряд специалистов считает, что у Бугенвиля нет финансовых ресурсов и необходимых компетенций для того, чтобы стать независимым государством. Эхо Москвы
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