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Глава ПЦУ Епифаний считает, что украинцы могут праздновать Рождество 25 декабря

18:30 23.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний считает, что украинцы могут отмечать Рождество по григорианскому календарю 25 декабря. Об этом он заявил в интервью телеканалу Zik.

"Если церковь увидит, что большинство православных христиан на Украине готовы воспринять то, что праздновать будут по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - сказал Епифаний.

По его словам, большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по григорианскому календарю. "И мы можем делать это в будущем, если это будет восприниматься украинским народом", - подчеркнул глава ПЦУ.

Вместе с тем он отметил, что большинство украинцев отмечает этот праздник в начале года, и трудно представить, сколько нужно времени, чтобы изменить существующий порядок.

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