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Минобороны подтвердило сход с орбиты спутника системы предупреждения о ракетном нападении

19:30 23.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный центр разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск Воздушно- космических сил подтвердил, что российский спутник "Космос-2422" системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в субботу.

"Специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск Воздушно-космических сил подтвердили факт схождения с орбиты фрагментов космического аппарата "Космос-2422", - говорится в сообщении.

По данным Центра контроля космического пространства ГЦ РКО, "схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 01:15 мск 23 ноября 2019 г. над акваторией Тихого океана". Обломки спутника сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы, уточнили в военном ведомстве.

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