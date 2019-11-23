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Советские акты о льготах и правах отменены не будут - Медведев

20:00 23.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что ни один нормативный акт, установивший льготы и права граждан в советский период, отменен не будет. Об этом премьер заявил на презентации нового формата общественных приемных "Единой России".

"Я сразу же сказал своим коллегам, ведущим эту работу, что ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен, даже, если этот нормативный акт действует 50 или 70 лет, - сказал Медведев. - Не имеет никакого значения, когда он принимался, отмена таких документов возможна только с принятием дублирующего документа на уровне российском".

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