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НОВОСТИ

Иран просит у РФ кредит на $2 млрд

20:30 23.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран обратился к РФ с просьбой предоставить кредит на 2 млрд долларов для реализации ряда проектов по строительству электростанций, железных дорог и закупку вагонов для метрополитена. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак в субботу.

"Они действительно обратились по ряду проектов с просьбой предоставить межправительственные кредиты. Минфин рассматривает этот вопрос. Там есть строительство электростанций, гидроэлектростанций, железные дороги и поставка вагонов для метрополитена. Примерно 2 млрд долларов (запрошенный объем нового кредита - прим. ТАСС)", - сказал Новак.

По его словам, с учетом ранее принятых решений по предоставлению кредитов Ирану их общая сумма может составить около 5 млрд долларов. "Они просят до 5 млрд долларов довести общий [объем предоставляемых кредитов]",- сказал Новак.

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