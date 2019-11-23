Иран просит у РФ кредит на $2 млрд
20:30 23.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран обратился к РФ с просьбой предоставить кредит на 2 млрд долларов для реализации ряда проектов по строительству электростанций, железных дорог и закупку вагонов для метрополитена. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак в субботу.
"Они действительно обратились по ряду проектов с просьбой предоставить межправительственные кредиты. Минфин рассматривает этот вопрос. Там есть строительство электростанций, гидроэлектростанций, железные дороги и поставка вагонов для метрополитена. Примерно 2 млрд долларов (запрошенный объем нового кредита - прим. ТАСС)", - сказал Новак.
По его словам, с учетом ранее принятых решений по предоставлению кредитов Ирану их общая сумма может составить около 5 млрд долларов. "Они просят до 5 млрд долларов довести общий [объем предоставляемых кредитов]",- сказал Новак.
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