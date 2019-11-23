0
0
1
НОВОСТИ

В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

21:00 23.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект об обязанности сотрудников Росгвардии представляться при обращении к гражданам прошел все необходимые согласования и будет внесен в Госдуму на следующей неделе, сообщил в субботу журналистам зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

"Законопроект об обязанности сотрудников представляться подготовлен, на следующей неделе мы его внесем", - сказал Хинштейн, отвечая на вопрос ТАСС. "Со всеми заинтересованными ведомствами он уже согласован", - добавил депутат.

Летом портал "ПроВладимир" со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Владимирской области сообщил, что закон "О войсках национальной гвардии РФ" не обязывает сотрудников и военнослужащих ведомства при обращении к гражданину называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявлять служебное удостоверение. Представляться рекомендуется для недопущения конфликтных ситуаций, но не в случаях пресечения преступлений и административных правонарушений.

Хинштейн тогда сообщил ТАСС, что в адрес комитета поступают обращения, в том числе от СПЧ, в связи с данным вопросом, "но очень нужно четко определить и провести линию раздела тех сотрудников и военнослужащих, кто выполняет правоохранительные функции и может по своим полномочиям сравниться с сотрудниками полиции, и тех, кто выполняет специальные задачи". По словам Хинштейна, те сотрудники, которые выполняют правоохранительные задачи, в случае обращения на улицах к гражданам должны представляться и предъявлять удостоверения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 23.11.2019
Иран просит у РФ кредит на $2 млрд
0
103
20:00 23.11.2019
Советские акты о льготах и правах отменены не будут - Медведев
0
141
19:30 23.11.2019
Минобороны подтвердило сход с орбиты спутника системы предупреждения о ракетном нападении
0
182
19:00 23.11.2019
США стали главным источником дестабилизации в мире - глава МИД КНР
0
213
18:30 23.11.2019
Глава ПЦУ Епифаний считает, что украинцы могут праздновать Рождество 25 декабря
0
244
18:00 23.11.2019
На Земле может появиться еще одно государство
0
336
17:30 23.11.2019
Юлия Тарасенко возглавила ВФЛА
0
279
17:00 23.11.2019
Экс-агент ЦРУ получил 19 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая
0
287
16:30 23.11.2019
Медведев предложил освободить от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам
0
300
16:00 23.11.2019
Педагог принесла в Московский зоопарк муляж бомбы для урока о поведении при ЧП - источник
0
322

Возврат к списку