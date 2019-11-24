Около 30 млн долларов выделил Блумберг на агитационную рекламу, готовясь вступить в президентскую гонку - СМИ

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, который, предположительно, готовится вступить в президентскую гонку в США, уже выделил не менее 30 млн долларов на показ политической рекламы по американскому телевидению в течение следующей недели. Об этом сообщила в субботу газета "Нью-Йорк таймс".

Миллиардер Блумебрг пока официально не объявил о вступлении в борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Вместе с тем его помощники уже подали документы, чтобы его кандидатура была представлена на первичных выборах в ряде американских штатов.

По оценкам издания, Блумберг направил около 30 млн долларов на показ агитационных роликов примерно в 20 штатах. Их будут демонстрировать с понедельника в течение семи дней. Издание отмечает, что политики, которые претендуют на выдвижение кандидатом от демократов в президенты США, потратили на аналогичные цели в этот же период значительно меньшие суммы. Больше всех израсходовал миллиардер Том Стейер - 1,2 млн долларов. Остальные претенденты выделили менее 500 тыс. долларов.

"Майк готов заплатить, сколько нужно, чтобы победить [действующего президента США] Дональда Трампа", - отметил в беседе с журналистами газеты советник бывшего мэра Нью- Йорка Говард Вульфсон. Он также сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс, что Блумберг в случае вступления в гонку не намерен принимать пожертвования на проведение кампании. "Он никогда в жизни не принимал пожертвований на политические нужды. Он не намерен начинать это делать, - сказал Вульфсон. - Его нельзя купить". Вульфсон сообщил, что Блумберг в случае победы на выборах откажется от президентской зарплаты. Он будет получать лишь один доллар в год.