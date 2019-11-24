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Чили: Пользуясь проведением антиправительственных акций, неизвестные ограбили банк

09:45 24.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отделение одного из чилийских банков на окраине столицы страны Сантьяго было ограблено в ходе очередных антиправительственных выступлений. Неизвестные преступники забрали из хранилища примерно 150 млн песо (порядка 190 тыс. долларов), 16 тыс. долларов, 3,8 тыс. евро и две единицы огнестрельного оружия, сообщила в субботу газета "Комерсио".

По данным властей, злоумышленники использовали кислородные резаки, чтобы проникнуть в здание. Кроме того, было зарегистрировано еще по меньшей мере пять нападений на магазины и два поджога торговых центров.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, начались в Сантьяго 14 октября, когда власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее манифестации охватили и другие города. Жертвами насилия в ходе беспорядков стали более 20 человек, свыше 2,3 тыс. получили травмы. Из-за сложившейся ситуации власти отказались от проведения саммита лидеров стран - участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре и Конференции ООН по изменению климата в декабре.

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