Аньес отказалась подписывать закон о защите от уголовного преследования для экс-президента Боливии

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временный президент Боливии Жанин Аньес в субботу заявила, что не подпишет закон, предусматривающий защиту экс-главы государства Эво Моралеса от уголовного преследования.

"Я приняла ясное и твердое решение, я не буду подписывать этот закон. Мы не можем предоставлять защиту тем, кто обманывал боливийцев, подвергал их преследованию и насмехался над ними", - приводит ее слова газета "Дебер".

Ранее партия "Движение к социализму", лидером которой является Моралес, представила в Палате сенаторов законопроект, который предусматривает защиту от уголовного преследования для экс-президента и бывшего вице-президента Альваро Гарсии Линеры. В нем также говорится, что правительство должно предоставить всем бывшим чиновникам право покинуть страну.



