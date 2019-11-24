Законопроект о о проведении новых выборов единогласно одобрен парламентом Боливии

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата депутатов парламента Боливии одобрила в субботу законопроект о проведении новых всеобщих выборов. Об этом сообщается в "Твиттере" палаты.

"Палата депутатов единогласно одобрила законопроект "Об особом и переходном режиме для проведения всеобщих выборов", - говорится в сообщении, сопровождаемом отрывком видеозаписи заседания. На кадрах видно, как вопрос выносится на голосование, после чего депутаты поднимают руки. "Единогласно, председатель", - произносит закадровый голос.

Документ предусматривает отмену результатов прошедшего 20 октября голосования и назначение новых членов Высшего избирательного суда (ВИС). В нем также говорится, что выборы должны пройти как можно скорее. Ранее документ одобрила Палата сенаторов.

Теперь документ отправится на подпись и. о. президента Жанин Аньес. Как ранее сообщил министр юстиции Альваро Коимбра, члены ВИС должны быть избраны в течение 15 дней с момента публикации закона. Дата проведения выборов будет определена позже.