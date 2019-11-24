У берегов Аляски зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3 - Геологическая служба США
11:45 24.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в воскресенье у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков находился в 85 км к юго-востоку от города Адак с населением около 330 человек. Очаг стихии залегал на глубине 25 км.
Данных о пострадавших, угрозе цунами или разрушениях не поступало.
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