У берегов Аляски зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3 - Геологическая служба США

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в воскресенье у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 85 км к юго-востоку от города Адак с населением около 330 человек. Очаг стихии залегал на глубине 25 км.

Данных о пострадавших, угрозе цунами или разрушениях не поступало.



