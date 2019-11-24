Адвокат Трампа сообщил, что раскрыл коррупционную схему Байдена на Украине

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани уверен, что собранные им улики доказывают причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине. Об этом Джулиани заявил в субботу в эфире телеканала "Фокс ньюс".

Адвокат отметил, что представлял интересы президента США Дональда Трампа очень успешно. "Я действовал столь эффективно, что раскрыл коррупционную схему, которую вашингтонские средства массовой информации покрывали три или четыре года", - сказал Джулиани.

Он подтвердил, что добивается выдачи американских виз четырем гражданам Украины, которые, по его словам, подтвердят утверждения о причастности Байдена и других демократов к преступлениям. В числе этих лиц бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин. По словам Джулиани, Шокин располагает информацией "о масштабной коррупции на Украине, которую скрывали посол [США], Госдепартамент, а ФБР и Минюст не расследовали".

Как сообщил адвокат Трампа, речь идет, в частности, о сведениях об украинской энергетической компании Burisma ("Бурисма"). В состав ее руководства входил сын Джозефа Байдена Хантер. "Я хочу, чтобы все увидели документы, касающиеся отмывания средств, о переводе 3 млн долларов, которые поступили Хантеру Байдену", - пояснил Джулиани. "У меня есть эти документы", - подчеркнул он.

Джулиани заявил, что также добивается публикации стенограмм бесед Джозефа Байдена с прежним президентом Украины Петром Порошенко. "Из утечек в прессе я знаю, о чем были эти разговоры", - подчеркнул адвокат. Он выразил уверенность в том, что Джозеф Байден предпочел бы избежать публикации этих материалов. "Он пытается всех убедить в том, что ничего не знал о бизнесе своего сына на Украине. Есть десяток способов опровергнуть это", - отметил Джулиани. По его версии, Джозеф Байден просил Порошенко отправить в отставку Шокина, инициировавшего расследование в отношении Burisma.

Позже в субботу Джулиани сообщил в "Твиттере", что у него в сейфе хранятся документы, "касающиеся того, как семья Байдена в течение четырех десятков лет извлекала финансовую выгоду из его служебного положения". Джулиани заверил, что указанные материалы будут опубликованы, если с ним что-то произойдет.