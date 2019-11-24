По предварительной версии Airbus 320 экстренно сел из-за сердечного приступа пилота

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной смерти пилота рейса "Аэрофлота" Москва - Анапа, при выполнении которого самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, по предварительным данным, стал сердечный приступ, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах Ростовской области.

"Предварительная причина - сердечный приступ", - сказал собеседник. Скончавшийся пилот - 1970 года рождения.

Утром в воскресенье в Ростове-на-Дону совершил экстренную посадку самолет Airbus 320 рейса Москва - Анапа. По данным Южного следственного управления на транспорте СК России, второму пилоту стало плохо. После приземления самолета в аэропорту Платов летчику была оказана медицинская помощь, но мужчину спасти не удалось. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал.

В настоящее время следователи проводят проверку.