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По факту ДТП в Оренбургской области с шестью погибшими возбуждено уголовное дело

14:30 24.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Оренбургской области, где погибли шесть человек, включая ребенка, и двое госпитализированы. Об этом сообщается в воскресенье на сайте прокуратуры региона.

"Прокуратура установила контроль за ходом расследования уголовного дела по факту ДТП с погибшими. <...> По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

Осуществление контроля за ходом расследования дела поручено прокурору Оренбургского района, добавили в пресс- службе надзорного ведомства.

Авария произошла в воскресенье утром на 15-м км трассы Оренбург - Акбулак. Столкнулись минивэн и фура. На месте происшествия погибли 5 человек, включая шестилетнего ребенка. Трое пострадавших были госпитализированы, один из них позднее умер в больнице. 

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