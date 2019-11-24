По факту нападения на журналиста в Иркутской области началась проверка - СУ СК РФ
16:30 24.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственные органы проводят проверку по информации о том, что в Иркутской области журналистам федерального канала "Россия-24" препятствовали в осуществлении профессиональной деятельности с применением физического насилия. Об этом сообщается в воскресенье на сайте регионального СУ СК РФ.
"В ходе мониторинга средств массовой информации на одном из федеральных каналов был выявлен репортаж о том, что в п. Светлый Иркутского района корреспонденту в процессе подготовки материала препятствовали в осуществлении профессиональной деятельности. По данному факту следственным отделом по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе СК ТАСС уточнили, что инцидент произошел со съемочной группой телеканала "Россия-24" во время съемок выпуска программы "Дежурная часть" о мошеннице, организовавшей финансовую пирамиду. "Журналист хотел записать интервью с женщиной, которая живет в коттедже. Вышел мужчина, применил физическую силу", - сказал представитель СК.
На видеозаписи сюжета, мужчина с нецензурной бранью отталкивает журналиста, хватает за микрофон и пинает его в живот ногой. Затем к нему присоединяется второй мужчина, который за шиворот оттаскивает корреспондента и отталкивает от ворот.
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