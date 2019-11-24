0
0
73
НОВОСТИ

В порт Кейптауна для учений прибыл ракетный крейсер "Маршал Устинов" ВМФ РФ

17:30 24.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" ВМФ России вошел в воскресенье в порт Кейптауна под торжественный салют южноафриканских ВМС. На центральную набережную этого стратегически важного города на пересечении Атлантического и Индийского океанов встречать российский боевой корабль вышли многочисленные жители и зарубежные туристы, а также международная пресса, среди которой находился и корр. ТАСС.

"Для нас прибытие в Кейптаун российского ракетного крейсера и кораблей сопровождения - большая честь", - заявил официальный представитель ВМС ЮАР капитан 3 ранга Глейлинг ван ден Берг.

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР. От ЮАР в них задействованы фрегат "Аматола" и корабль поддержки "Дракенсберг", от ВМС Китая - фрегат проекта 054А "Вэйфан" с управляемым ракетным оружием.

Учения начнутся в ближайший понедельник и завершатся 30 ноября. Будут отрабатываться как совместное планирование операций, так и практические действия на море в акватории мыса Доброй Надежды у самой крайней юго-западной точки Африки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:30 24.11.2019
По факту нападения на журналиста в Иркутской области началась проверка - СУ СК РФ
0
183
15:30 24.11.2019
Среди зачинщиков беспорядков в Иране выявлены сторонники террористических организаций - СМИ
0
226
14:30 24.11.2019
По факту ДТП в Оренбургской области с шестью погибшими возбуждено уголовное дело
0
307
13:30 24.11.2019
Выставку "Фаберже и придворные ювелиры" в первые три дня посетили более 10 тыс. человек
0
332
12:45 24.11.2019
По предварительной версии Airbus 320 экстренно сел из-за сердечного приступа пилота
0
1235
12:15 24.11.2019
На Африканском форуме Египет подписал соглашений на 3 млрд долларов
0
391
11:45 24.11.2019
У берегов Аляски зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3 - Геологическая служба США
0
360
11:15 24.11.2019
Законопроект о о проведении новых выборов единогласно одобрен парламентом Боливии
0
394
10:45 24.11.2019
Адвокат Трампа сообщил, что раскрыл коррупционную схему Байдена на Украине
0
510
10:15 24.11.2019
Аньес отказалась подписывать закон о защите от уголовного преследования для экс-президента Боливии
0
402

Возврат к списку