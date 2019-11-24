В порт Кейптауна для учений прибыл ракетный крейсер "Маршал Устинов" ВМФ РФ

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" ВМФ России вошел в воскресенье в порт Кейптауна под торжественный салют южноафриканских ВМС. На центральную набережную этого стратегически важного города на пересечении Атлантического и Индийского океанов встречать российский боевой корабль вышли многочисленные жители и зарубежные туристы, а также международная пресса, среди которой находился и корр. ТАСС.

"Для нас прибытие в Кейптаун российского ракетного крейсера и кораблей сопровождения - большая честь", - заявил официальный представитель ВМС ЮАР капитан 3 ранга Глейлинг ван ден Берг.

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР. От ЮАР в них задействованы фрегат "Аматола" и корабль поддержки "Дракенсберг", от ВМС Китая - фрегат проекта 054А "Вэйфан" с управляемым ракетным оружием.

Учения начнутся в ближайший понедельник и завершатся 30 ноября. Будут отрабатываться как совместное планирование операций, так и практические действия на море в акватории мыса Доброй Надежды у самой крайней юго-западной точки Африки.