Численность британской армии не будут сокращать, а финансирование увеличат - Джонсон
19:30 24.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию газеты "Санди таймс" о готовящемся сокращении численности сухопутных войск. Об этом он сказал в воскресенье, отвечая на вопрос журналиста газеты.
"Мы никоим образом не будем сокращать численность наших вооруженных сил, мы сохраним их численность. Мы увеличиваем финансирование наших вооруженных сил, сохраняя наше обязательство в рамках НАТО о 2% расходов [от ВВП на оборону]. На самом деле мы будем увеличивать финансирование на 0,5% в год сверх размера инфляции в течение ближайших пяти лет", - сказал премьер-министр, выступая в городе Телфорд (графство Шропшир) на западе страны. Его заявления транслировал в прямом эфире телеканал "Скай ньюс".
Как сообщила в воскресенье "Санди таймс", британское правительство с целью экономии расходов намерено уменьшить численность сухопутных войск до 60-65 тыс. человек с нынешних 73 тыс. человек, а один из двух новейших авианосцев - передать в аренду союзникам.
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