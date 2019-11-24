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НОВОСТИ

О вступлении в президентскую гонку заявил миллиардер Майкл Блумберг

20:30 24.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг вступает в борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом он сообщил в воскресенье в "Твиттере".

"Я баллотируюсь в президенты, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и восстановить Америку", - отметил он.

Блумберг выразил уверенность в том, что ему поможет одержать победу "уникальный опыт в бизнесе, управлении и благотворительной деятельности".


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