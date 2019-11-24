Франция: На Елисейских Полях прошла традиционная церемония зажжения рождественской иллюминации

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Традиционная церемония зажжения рождественской и новогодней иллюминации прошла вечером в воскресенье на парижских Елисейских Полях с участием мэра города Анн Идальго. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм.

Право нажать вместе с мэром кнопку на пульте, впервые установленном не на тротуаре, а посредине Полей, получила в этом году актриса Людвин Санье. Она известна по фильмам "Приключения Реми" (Rmi sans famille), "Сопротивление воздуха" (La rsistance de l'air), "Клуб "Грусть" (Tristesse Club). Сыграла она и в знаменитом телесериале "Молодой Папа" (The Young Pope).

Праздничная иллюминация будет радовать глаз на Елисейских Полях до 8 января включительно, каждый день с 17 часов вечера до 2 часов ночи. В рождественскую ночь на 25 декабря и новогоднюю ночь на 1 января иллюминация будет гореть до самого утра.