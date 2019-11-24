Франция: На Елисейских Полях прошла традиционная церемония зажжения рождественской иллюминации
21:30 24.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Традиционная церемония зажжения рождественской и новогодней иллюминации прошла вечером в воскресенье на парижских Елисейских Полях с участием мэра города Анн Идальго. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм.
Право нажать вместе с мэром кнопку на пульте, впервые установленном не на тротуаре, а посредине Полей, получила в этом году актриса Людвин Санье. Она известна по фильмам "Приключения Реми" (Rmi sans famille), "Сопротивление воздуха" (La rsistance de l'air), "Клуб "Грусть" (Tristesse Club). Сыграла она и в знаменитом телесериале "Молодой Папа" (The Young Pope).
Праздничная иллюминация будет радовать глаз на Елисейских Полях до 8 января включительно, каждый день с 17 часов вечера до 2 часов ночи. В рождественскую ночь на 25 декабря и новогоднюю ночь на 1 января иллюминация будет гореть до самого утра.
НОВОСТИ
- 20:30 24.11.2019
- О вступлении в президентскую гонку заявил миллиардер Майкл Блумберг
- 19:30 24.11.2019
- Численность британской армии не будут сокращать, а финансирование увеличат - Джонсон
- 18:30 24.11.2019
- Пятеро ранены и один человек погиб при взрыве машины ООН в Кабуле
- 17:30 24.11.2019
- В порт Кейптауна для учений прибыл ракетный крейсер "Маршал Устинов" ВМФ РФ
- 16:30 24.11.2019
- По факту нападения на журналиста в Иркутской области началась проверка - СУ СК РФ
- 15:30 24.11.2019
- Среди зачинщиков беспорядков в Иране выявлены сторонники террористических организаций - СМИ
- 14:30 24.11.2019
- По факту ДТП в Оренбургской области с шестью погибшими возбуждено уголовное дело
- 13:30 24.11.2019
- Выставку "Фаберже и придворные ювелиры" в первые три дня посетили более 10 тыс. человек
- 12:45 24.11.2019
- По предварительной версии Airbus 320 экстренно сел из-за сердечного приступа пилота
- 12:15 24.11.2019
- На Африканском форуме Египет подписал соглашений на 3 млрд долларов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать