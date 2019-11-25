Японские ученые научились по капли крови определять 13 видов рака с точностью до 99%
08:00 25.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Японская корпорация Toshiba ("Тосиба") разработала метод диагностики раковых заболеваний, позволяющий по анализу крови определить наличие этого заболевания с точностью до 99%. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании.
В основе этого способа диагностики - выявление типов и концентрации малых некодирующих молекул РНК, которые выделяют в кровь раковые клетки. Для проведения анализа требуется всего одна капля крови и примерно 2 часа времени. Специально для этого компания создала портативное устройство со встроенным диагностическим чипом.
Тест позволяет определить наличие 13 видов рака, в том числе желудка, груди, печени, пищевода, поджелудочной железы, кишечника, мочевого пузыря и т.д. Он работает даже на самых ранних стадиях заболевания, отмечают в Toshiba. Компания рассчитывает, что через несколько дет после завершения цикла необходимых испытаний новый метод диагностики будет применяться повсеместно.
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