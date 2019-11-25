Гонконг: По итогам выборов почти 90% мест в райсоветах получила оппозиция
07:40 25.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидаты от оппозиции одержали убедительную победу на состоявшихся в воскресенье выборах депутатов районных советов в 18 округах Гонконга. Как сообщила в понедельник радиостанция Ар-ти-эйч- кей, по итогам предварительного подсчета голосов сторонники продемократического лагеря получили 396 из 452 мест (почти 90%).
Таким образом проправительственный блок, ранее контролировавший 75% мест в райсоветах, потерпел беспрецедентное сокрушительно поражение.
Голосование прошло при рекордной явке 71% по сравнению с 47% в ходе предыдущих выборов четыре года назад. Оно стало барометром настроений в обществе на фоне продолжающихся здесь с начала лета массовых протестов, вызванных попыткой продвижения властями законопроекта об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай.
Хотя нынешние выборы не могут изменить политическую систему Гонконга в целом, они стали серьезной проверкой поддержки населением протестного продемократического движения.
Голосование прошло без эксцессов и нарушений. Для обеспечения порядка был мобилизован практически весь 31-тысячный контингент полиции. Однако протестных акций и провокаций со стороны антиправительственных радикалов не последовало. Обстановка в городе в последние дни спокойная, что позволило провести выборы в срок, хотя рассматривалась возможность их переноса в случае новых беспорядков.
Всего действовало более 600 избирательных участков. Отдать свой голос пришли свыше 2,94 млн из 4,1 млн зарегистрированных избирателей. В выборах участвовало 1090 кандидатов. Борьба шла за 452 из 479 мест в райсоветы. Их депутаты напрямую не влияют на политические решения и занимаются вопросами транспорта, экологии, благоустройства районов. Тем не менее они контролируют 117 из 1,2 тыс. мест в коллегии выборщиков, которая избирает главу администрации Гонконга.
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