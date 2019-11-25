Сахалинскую ГРЭС-2 вблизи села Ильинское ввели в эксплуатацию

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генерирующая компания "Русгидро" ввела в понедельник в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2, расположенную на западном побережье Сахалина вблизи села Ильинское, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

Современная тепловая электростанция мощностью 120 МВт построена взамен изношенной Сахалинской ГРЭС, работающей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции - 840 млн кВт/ч, что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии. По словам главы Русгидро Николая Шульгинова, новая станция успешно прошла комплексные испытания и полностью готова к работе в осенне-зимний период.

Изначально электростанцию планировалось ввести в эксплуатацию в 2018 году, однако из-за нарушений, допущенных в ходе пробного пуска, на станции было повреждено оборудование. Впоследствии Счетная палата сообщала, что запуск станции планируется на лето 2019 года, в октябре стало известно, что он состоится до начала отопительного сезона.



