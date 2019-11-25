0
0
120
НОВОСТИ

Сахалинскую ГРЭС-2 вблизи села Ильинское ввели в эксплуатацию

08:20 25.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генерирующая компания "Русгидро" ввела в понедельник в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2, расположенную на западном побережье Сахалина вблизи села Ильинское, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

Современная тепловая электростанция мощностью 120 МВт построена взамен изношенной Сахалинской ГРЭС, работающей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции - 840 млн кВт/ч, что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии. По словам главы Русгидро Николая Шульгинова, новая станция успешно прошла комплексные испытания и полностью готова к работе в осенне-зимний период.

Изначально электростанцию планировалось ввести в эксплуатацию в 2018 году, однако из-за нарушений, допущенных в ходе пробного пуска, на станции было повреждено оборудование. Впоследствии Счетная палата сообщала, что запуск станции планируется на лето 2019 года, в октябре стало известно, что он состоится до начала отопительного сезона.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 25.11.2019
В Госдуме предложили отменить наказание за превышение правил самообороны
0
28
09:20 25.11.2019
Бывший "народный мэр" Горловки заявил, что работает на украинскую разведку
0
64
09:05 25.11.2019
Судно, перевозившее 14 тысяч овец, перевернулось в Черном море
0
88
09:00 25.11.2019
Минюст подал иск о ликвидации партии "Гражданская инициатив"
0
87
08:50 25.11.2019
Большинство израильтян – за отставку Нетаньяху
0
113
08:40 25.11.2019
Газопровод "Северный поток - 2" должен отвечал требованиям экологии - премьер Финляндии
0
113
08:00 25.11.2019
Японские ученые научились по капли крови определять 13 видов рака с точностью до 99%
0
174
07:40 25.11.2019
Гонконг: По итогам выборов почти 90% мест в райсоветах получила оппозиция
0
137
07:20 25.11.2019
Португальские военные объекты проинспектируют российские эксперты - СМИ
0
127
22:30 24.11.2019
Исполнительница из Польши 278 баллов за исполнение песни и выиграла "Детское Евровидение - 2019"
0
558

Возврат к списку