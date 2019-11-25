Газопровод "Северный поток - 2" должен отвечал требованиям экологии - премьер Финляндии

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финским властям важно, чтобы газопровод "Северный поток - 2" отвечал предъявляемым требованиям в области экологии. Об этом сообщил в понедельник ТАСС премьер-министр Финляндии Антти Ринне перед встречей с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве.

"Финляндия выдала разрешение на строительство этого газопровода еще в апреле 2018 года на основании национального и международного законодательств. Так что недавнее [положительное] решение Дании [по проекту] на нашу позицию в этом вопросе не влияет", - сказал он.

"Для Финляндии важно, чтобы проект соответствовал предъявляемым к нему экологическим требованиям и получил необходимые разрешения. Нужно, однако, сказать, что по "Северному потоку - 2" в Финляндию не будет поставляться газ (газопровод пройдет в исключительной экономической зоне Финляндии - прим. ТАСС)", - указал Ринне.

Компания-оператор проекта долгое время не могла получить разрешение властей Дании на работу в своих территориальных водах, что тормозило строительство газопровода. Разрешение от Датского энергетического агентства было получено 30 октября.