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Португальские военные объекты проинспектируют российские эксперты - СМИ

07:20 25.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская группа инспекторов в рамках Венского документа 2011 года об укреплении доверия и безопасности планирует провести инспекцию военных объектов одного из районов на территории Португалии в период с 25 по 29 ноября. Об этом в понедельник сообщила газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"В период с 25 по 29 ноября в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Португалии", - пишет газета.

По данным "Красной звезды", площадь района составит около 16 тысяч квадратных километров.

Инспекторы должны определить масштабы "осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению".

В частности, ходе проверки российские инспекторы посетят учебные центры и полигоны, получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях.

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