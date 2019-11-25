Минюст подал иск о ликвидации партии "Гражданская инициатив"
09:00 25.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Минюст России подал иск о ликвидации партии «Гражданская инициатива». Что стало основанием для этого, пока неизвестно.
Иск Минюста к «Гражданской инициативе» будет рассматривать Верховный суд, который предложил представителям партии до 25 декабря направить письменные возражения по поводу требования о ее ликвидации. Определение суда выложил в своем Фейсбуке член политсовета партии Андрей Нечаев. Он связал иск с «последовательно оппозиционной и критической по отношению к власти» позицией, которую занимает «Гражданская платформа». В комментариях Нечаев отметил, что суть претензий к партии неизвестна, предположив, что речь идет о каком-то формальном основании.
Пост председателя «Гражданской инициативы» занимает политик Дмитрий Гудков. С июня прошлого года политическую силу несколько раз официально пытались переименовать в «Партию перемен», однако Минюст отказывал в перерегистрации, ссылаясь на отсутствие необходимых документов.
Судебное разбирательство по делу о ликвидации партии назначено на 14 января следующего года. Эхо Москвы
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