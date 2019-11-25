Судно, перевозившее 14 тысяч овец, перевернулось в Черном море
09:05 25.11.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
В Румынии перевернулось грузовое судно, на борту которого находилось 14 000 овец. В операции по спасению животных участвуют полицейские, пожарные и военно-морской флот страны.
Большое грузовое судно Queen Hind, шедшее под флагом островного государства Палау в Тихом океане, перевернулось утром в воскресенье, после того как покинуло румынский порт Мидия недалеко от Констанца на побережье Черного моря.
На борту судна было 22 члена экипажа - граждане Сербии. Все они были спасены.
На месте происшествия проводится операция по спасению находившихся на борту овец. "Мы уже спасли небольшое количество [овец]. Они плавали в море", - сказала Би-би-си пресс-секретарь службы скорой помощи в Констанце Стойка Анамария.
Однако, как полагают спасатели, многие овцы утонули. Русская служба Би-би-си
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