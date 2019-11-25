Бывший "народный мэр" Горловки заявил, что работает на украинскую разведку

09:20 Источник: Известия

Занимавший пост мэра Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в 2014 году Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины. Об этом он сообщил в эфире телеканала ТСН.

Экс-«народный мэр» рассказал, что на протяжении последних пяти лет где «занимался провокациями» в ДНР, а также способствовал разжиганию конфликтов между группами ополченцев.

Кроме того, он сообщил, что по его инициативе был создан скандально известный сайт «Миротворец», в базу которого он сам был включен как «пособник боевиков».



В свою очередь командир горловского ополчения Игорь Безлер опроверг заявления Матюхи. По его словам «реально исполнял обязанности мэра Горловки Олег Губанов».



«В Горловке все избранные на площади на митингах «народные мэры» пинком под зад мною были выгнаны с горсовета. На моей памяти таких мэров майданных штуки три было», — цитирует Безлера портал «Русская весна».



Он добавил, что «никто из командиров 2014 года и не вспомнит этого "штирлица"».



Эдуарда Матюху избрали «народным мэром» Горловки в мае 2014 года, однако вскоре покинул пост из-за конфликта между ополченцами, который, по его словам, он сам спровоцировал. Позже Матюха стал первым секретарем городского комитета «Коммунистической партии» ДНР. Известия

