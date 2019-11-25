В Госдуме предложили отменить наказание за превышение правил самообороны

09:32 Источник: Известия

Гражданам необходимо предоставить возможность полной самообороны для защиты себя и своей семьи, посчитали в Госдуме. Поэтому статью 37 УК РФ предлагают дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны. Такой законопроект намерен внести в ближайшее время лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В «Единой России» «Известиям» заявили о готовности внимательно изучить документ, в «Справедливой России» его могут и поддержать. Однозначно против только коммунисты, которые не хотят, чтобы «Россия копировала американские законы».

Как сообщил «Известиям» Владимир Жириновский, в ближайшее время он внесет законопроект, который изменит правила самообороны в России. Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить еще одним пунктом — о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.