В Крыму намерены созвать трибунал из-за событий в Керченском проливе

10:00

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что в Крыму намерены созвать международный трибунал по делу украинских моряков и кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«Трибунал планируется провести весной 2020 года. Он станет особым квазисудебным процессом. Работа по отбору кандидатур из числа видных общественных деятелей для участия в работе трибунала уже началась», — приводит РИА Новости его слова.

Молохов уточнил, что заседание трибунала, как предполагается, должно пройти в одной из стран Западной Европы или Латинской Америки. RT