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НОВОСТИ

В Крыму намерены созвать трибунал из-за событий в Керченском проливе

10:00 25.11.2019

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что в Крыму намерены созвать международный трибунал по делу украинских моряков и кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«Трибунал планируется провести весной 2020 года. Он станет особым квазисудебным процессом. Работа по отбору кандидатур из числа видных общественных деятелей для участия в работе трибунала уже началась», — приводит РИА Новости его слова.

Молохов уточнил, что заседание трибунала, как предполагается, должно пройти в одной из стран Западной Европы или Латинской Америки.  RT

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