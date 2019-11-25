Банки хотят рассчитывать показатель долговой нагрузки по информации о расходах заемщиков

10:05 Источник: РБК

Крупные банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным, например по информации об их платежах и расходах. Проект, который позволит оценивать доход клиентов на основе карточных транзакций, разрабатывает бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в тройку крупнейших на рынке. Об этом РБК сообщили два источника в банках из топ-20, информацию подтвердили представители шести кредитных организаций, а также пресс-служба «Эквифакса».

Новым подходом интересуются 15 российских банков.



В июне 2019 года 50% всего объема платежей в российских магазинах проводились по картам, а к 2021 году этот показатель может достичь 80%, говорится в презентации «Эквифакса», посвященной проекту (есть у РБК). «Если потребитель тратит какую-то сумму по карте, то он каким-то образом заработал или получил ее. После определенной математической обработки это может характеризовать уровень его дохода», — пояснил гендиректор организации Олег Лагуткин.



