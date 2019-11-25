Токио выступает за укрепление ядерного потенциала США - генсек кабинета министров
10:20 25.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии выступает за поддержание и укрепление военного потенциала США, включая их ядерные силы. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, комментируя слова Папы Римского Франциска об аморальности использования атомной энергии в военных целях.
"Сохранение и укрепление сил сдерживания США, включая ядерное оружие, - это реалистичный и верный подход к обеспечению безопасности нашей страны", - сказал генсек кабинета. Он подчеркнул при этом, что Токио разделяет стремление к уничтожению ядерного оружия. "Нужно продвигать ядерное разоружение, - отметил Ёсихидэ Суга, - правильно реагируя при этом на угрозы в отношении нашей безопасности".
Папа Римский Франциск во время посещения в воскресенье Парка мира в Хиросиме назвал аморальным как использование атомной энергии в военных целях, так и обладание ядерным оружием.
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