Нефть горит в шахте в Коми на глубине 200 метров - МЧС
11:00 25.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нефть на глубине 200 метров горит в шахте №1 "Яреганефти", производственного подразделения ООО "Лукойл-Коми". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.
"Горит нефть на глубине 200 метров в нефтяной шахте №1 "Яреганефти". Причина пожара не установлена, идут работы по ликвидации последствий пожара. <...> Все происходит под землей, это экзогенный пожар. Прогнозов по его ликвидации нет", - сообщила ТАСС сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Коми Ольга Лоншакова.
Она добавила, что из-за пожара работа в шахте №1 полностью остановлена. По ее информации, остальные две шахты "Яреганефти" работают в обычном режиме, угрозы для них нет.
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