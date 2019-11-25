Финскому университету не разрешили построить в Таллине гостиничный колледж для студентов-мигрантов

11:05 Источник: Интерфакс

Политический климат в Эстонии не позволил финской высшей школе прикладных наук Хаага-Хелия (Haaga-Helia) построить в Таллине колледж гостиничного сервиса, куда планировалось принимать студентов в основном из третьих стран.

Как рассказал ректор учебного заведения Теэму Кокко, представители министерства образования и науки Эстонии заявили на встрече с представителями высшей школы, что "политический климат в Эстонии таков, что выдача школе лицензии невозможна", пишет в понедельник портал Rus.Postimees.EE



За решением, по словам ректора, главным образом, стоит Министерство внутренних дел Эстонии, а проблема заключается в студентах из третьих стран.

