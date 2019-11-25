0
0
139
НОВОСТИ

Южнокорейский офицер погиб и один солдат пострадал при взрыве у границы с КНДР

11:20 25.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южнокорейский офицер погиб в результате взрыва на полигоне вблизи границы с КНДР, еще один военнослужащий получил ранения. Об этом в понедельник сообщает агентство Рёнхап.

"Мы предполагаем, что экскаватор во время раскопок грунта наткнулся на взрывное устройство, в результате чего оно сдетонировало", - заявил представитель Вооруженных сил страны. По его словам, обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным военных, в результате инцидента сильно пострадал офицер саперного подразделения, который скончался от полученных ранений в госпитале. Также множественные травмы получил один из солдат-срочников, ему оказывается медицинская помощь.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 25.11.2019
Шведский МИД будет употреблять название Беларусь вместо "Белая Россия"
0
32
12:20 25.11.2019
Российские сенаторы призвали парламенты других стран осудить американскую блокаду Кубы
0
59
12:05 25.11.2019
Турция начинает испытания радиолокационных систем С-400 в районе Анкары - ТВ
0
87
12:00 25.11.2019
Более половины россиян хотели бы завести двух и более детей - опрос
0
92
11:32 25.11.2019
Проезд на МЦД с 25 ноября по 8 декабря для пассажиров "дальней зоны" будет бесплатным
0
145
11:05 25.11.2019
Финскому университету не разрешили построить в Таллине гостиничный колледж для студентов-мигрантов
0
167
11:00 25.11.2019
Нефть горит в шахте в Коми на глубине 200 метров - МЧС
0
166
10:32 25.11.2019
В США пес больше часа в одиночку катался на автомобиле
0
205
10:20 25.11.2019
Токио выступает за укрепление ядерного потенциала США - генсек кабинета министров
0
219
10:05 25.11.2019
Банки хотят рассчитывать показатель долговой нагрузки по информации о расходах заемщиков
0
208

Возврат к списку