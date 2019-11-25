Более половины россиян хотели бы завести двух и более детей - опрос
12:00 25.11.2019 Источник: Интерфакс
Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Исследование проводилось среди женщин репродуктивного возраста младше 45 лет и мужчин младше 55 лет. Оно показало, что 9% россиян собираются остаться бездетными.
7% участников опроса затруднились определиться с тем, сколько детей намерены иметь.
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