Более половины россиян хотели бы завести двух и более детей - опрос

12:00 Источник: Интерфакс

Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Исследование проводилось среди женщин репродуктивного возраста младше 45 лет и мужчин младше 55 лет. Оно показало, что 9% россиян собираются остаться бездетными.

7% участников опроса затруднились определиться с тем, сколько детей намерены иметь.

