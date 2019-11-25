Проезд на МЦД с 25 ноября по 8 декабря для пассажиров "дальней зоны" будет бесплатным

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С понедельника, 25 ноября, на МЦД-2 от Нахабино до Подольска увеличена составность всех поездов «Иволга» до 11 вагонов. На МЦД-1 от Лобни до Одинцово количество пассажирских мест будет увеличено в течение следующих 15 дней. На этом направлении в часы пик ходит 22 шестивагонных поезда Иволга. Вместо них будут курсировать двадцать 11-вагонных поездов «Иволга» и ЭП2Д и два 10-вагонных поезда «Ласточка».



В часы пик количество пассажирских мест на МЦД-2 увеличится на 30%: с 489 тыс. до 635 тыс. Если сравнивать с периодом до запуска МЦД, то количество пассажирских мест в часы пик увеличится благодаря этому решению на 49%. Дополнительное количество пассажирских мест создаст резерв провозной способности для будущих пассажиров МЦД-2 и улучшит качество поездок для постоянных пассажиров.

«Центральная пригородная пассажирская компания приняла решение сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным в ближайшие две недели. За это время ЦППК должна произвести более тщательную наладку билетной системы. Наша задача – сделать МЦД комфортным и удобным», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Пассажиру нужно будет заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки. Для пассажиров дальних зон Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений проезд также будет бесплатным в границах Московской области, за исключением экспрессных маршрутов, в которых будет работать контроль. Турникеты будут отключены. Это необходимо для дополнительного тестирования билетной системы АО «ЦППК». По остальным направлениям Московской железной дороги никаких изменений нет.

Московские центральные диаметры – это крупнейший транспортный проект Москвы и Московской области, новое наземное метро, которое объединило формат пригородных электричек и столичного метро. Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября президентом России Владимиром Путиным. Общая протяженность МЦД-1 от Лобни до Одинцово составляет 52 км, а протяженность МЦД-2 от Нахабино до Подольска – 80 км. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

В воскресенье, 24 ноября, для пассажиров открылась станция Пенягино. Теперь у жителей Павшинской Поймы городского округа Красногорск появилась станция наземного метро в пешей доступности. Планируется, что ею будут пользоваться 4 тыс. пассажиров в сутки, а к 2023 году – более 5 тыс. Работы по благоустройству прилегающей к станции территории продолжаются. Со стороны Волоколамского шоссе к станции сделан тротуар, по которому жители смогут беспрепятственно дойти до станции.

Георгий Соловьев