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Турция начинает испытания радиолокационных систем С-400 в районе Анкары - ТВ

12:05 25.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкие военные в ближайшие дни будут проводить испытания радаров зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в понедельник телеканал Си-эн-эн тюрк со ссылкой на военные источники.

По их данным, испытания начнутся сегодня и будут проводиться вблизи Анкары. Для этого в воздух будут подняты различные воздушные судна, в том числе истребители F-16. Турецкие специалисты хотят проверить установление связи между ЗРС и самолетами.

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