Российские сенаторы призвали парламенты других стран осудить американскую блокаду Кубы
12:20 25.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Российские сенаторы призывают парламенты других стран и ООН осудить американскую блокаду Кубы. Вашингтон пытается с помощью санкций подчинить это государство, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
По оценке российских сенаторов, ущерб Кубы от американских санаций приблизился к триллиону долларов. Эхо Москвы
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