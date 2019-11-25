Шведский МИД будет употреблять название Беларусь вместо "Белая Россия"

12:32 Источник: Интерфакс

Министерство иностранных дел Швеции официально переходит к использованию названия "Беларусь" вместо прежнего "Белая Россия" (Vitryssland), сообщила глава МИД этой страны Анн Линде.

"Министерство иностранных дел Швеции переходит к использованию названия "Беларусь" вместо "Белая Россия". Мы делаем это, чтобы признать желание белорусского народа, гражданского общества и диаспоры подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны", - написала Линде в Twitter.

Официальное название страны на шведском языке теперь Belarus.